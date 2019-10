Əfqanıstanın Hilmənd əyalətində “Əl-Qaidə” terror təşkilatının Hindistan yarımadası üzrə lideri Asım Ömər məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əfqanıstanın Milli Təhlükəsizlik Şurasından açıqlama verilib. Məlumata görə, terrorçu təşkilatın düşərgəsinə edilən hava hücumu zamanı öldürülüb.

Hücum zamanı ümumilikdə 7 terrorçu məhv edilib. “Əl-Qaidə” hələlik məlumatı təsdiq etməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.