Millimiz Bəhreynə qalib gəldi

Azərbaycan milli komandası yoldaşlıq görüşünə çıxıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yığmamız Bəhreynlə qarşılaşıb. Bəhreyn Milli Stadionunda keçirilən matçda millimiz 3:2 hesabı ilə qalib gəlib. Bu, baş məşqçi Nikola Yurçeviçin yığmamızla ilk qələbəsi olub.

FİFA-nın son reytinq siyahısında Bəhreyn yığması öndədir. Hazırda bu komanda 1206 xalla 105-ci pillədə qərarlaşıb. Azərbaycan isə 1191 xalla 109-cudur.



Qeyd edək ki, yığmamızın Bəhreynlə görüşü Avro-2020-nin seçmə mərhələsində oktyabrın 13-də Macarıstanla keçiriləcək oyun üçün hazırlıq xarakteri daşıyır.

9 oktyabr

Yoldaşlıq oyunu

20:30. Bəhreyn - Azərbaycan - 2:3

Qollar: Rahman, 31 (1:0), Rüfət Dadaşov, 41 (1:1), Təmkin Xəlilzadə, 62 (1:2), Saad, 68 (2:2), Ramil Şeydayev, 70 (2:3)

Bəhreyn milli stadionu

