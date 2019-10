Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyan erməniəsilli model Kim Kardaşyanla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paşinyan modellə selfi çəkdirməyi də unutmayıb. Kardaşyanla birlikdə fotosunu sosial şəbəkədə paylaşan erməni Baş Nazir “Biz Kimlə razılaşdıq, tez-tez Ermənistana gələcək” yazıb.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

