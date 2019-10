NASA-nın yayımladığı bu görüntülər elm adamlarını təşvişə saldı - Dünyanın sonu gəlir?

NASA-nın kosmosdan yaxaladığı bəzi görüntülər elm adamlarını təşvişə salıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu görüntülər İstanbuldandır. Fotolardan biri 1984-cü ildə, digəri isə 2016-cı ildə çəkilib. Yəni aradakı fərq 100 ildən daha az bir zamanda yaranıb. Fotolar dünyanın 100 ildə necə dəyişdiyini göstərir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Orta Asiyada Aral gölünün yox olması 100 ildən daha az bir zamanda baş verdi. Soldakı foto sadəcə 14 il əvvəl çəkilib.

Alyaskada yerləşən Pedersen buzlağının 1917-ci ildə çəkilən görüntüsü və eyni yer aradan on illər sonra 2005-ci ilin yayı

Kaliforniyada yerləşən Oreville gölünün 2010 və 2016-cı ildə çəkilən görüntüləri. Dəyişiklik isə inanılmazdır.

Braziliyadaki Rondonia meşəsinin 1975-ci il və 2009-cu ilin avqust ayında çəkilən peyk görüntülərinin qarşılaşdırılması...

Pakistanda yerləşən Dasht gölünün 1999-2011-ci illər arsındakı dəyişikliyi... Bu göl eyni zamanda bölgəyə təmiz içmə suyu ilə enerji təmin edir.

Uqanda Mabira meşəsinin 2001-ci ilin noyabrında və 2006-cı ilin yanvarında çəkilən görüntüləri



