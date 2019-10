Gənc yaşda həyatını itirən sənətçinin əşyaları hərraca çıxarıldı

Amerikalı söz yazıçısı və "Nirvana" qrupunun əfsanəvi solisti, ritm və solo gitaristi Kurt Cobainin özəl əşyaları hərraca çıxarılır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, "Julien" hərrac evi tərəfindən verilən açıqlamada Cobainin "Mtv" yayımında çıxış edərkən geydiyi yaşıl jaketlə yanaşı sənətçinin "Fender" marka gitarasının 25-26 oktyabr tarixində təşkil olunacaq hərracda satışa çıxarılacağı bildirilib.

Sənətçinin "Nirvana"nın son albomu "İn Utero"nun turu zamanı istifadə etdiyi firuzəyi rəngli gitara "Rock and Roll Hall of Fame" muzeyində sərgilənmişdi.

Hərrac çərçivəsində Bob Dylan, Erik Klapton və Brug Springsteenə aid əlyazmalar da satışa çıxarılacaq.

Amerikada 1994-cü ildə 27 yaşında həyatını itirən Kurt Cobainin üzv olduğu "Nirvana" qrupu Amerikada 25 milyon, dünya miqyasında 75 milyon albom satışı etmişdi.

