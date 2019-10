Rusiya Türkiyənin Suriyada başlatdığı "Sülh Çeşməsi" hərəkatı ilə bağlı açıqlama yayıb.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov verdiyi açıqlamada deyib:

"Türkiyənin sərhəd təhlükəsizliyi ilə bağlı olan narahatlıqlarını başa düşürük. Türkiyənin Suriyanın şimal-şərqindəki əməliyyatı ABŞ-ın bu bölgədə atdığı addımların nəticəsidir".

