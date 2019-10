Bu şəxslər kompensasiya alacaq - RƏSMİ QƏRAR

Ali Məhkəmədə yaradılan Komissiya sabiq hərbi tribunalların hakimləri, hərbi kollegiyaya daxil olan Ali Məhkəmənin üzvləri, onların aparatlarında xidmət etmiş, oradan ehtiyata və ya istefaya buraxılmış hərbi qulluqçulara müraciət ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciət istifadə edilməmiş növbəti məzuniyyətə görə kompensasiyanın ödənişinin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Həmin şəxslər Komissiyaya ehtiyata və istefaya buraxılmış hərbi qulluqçunun ərizəsi, şəxsiyyət vəsiqəsinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surətini (şəxsiyyət vəsiqəsi dəyişdirildikdə və ya itirildiyi halda yenisi ilə əvəz edildikdə həmin sənədin surəti) təqdim etməlidirlər. Həmçinin əmək kitabçasının surəti tələb olunur. Həmin əmək kitabçası notarial qaydada və ya şəxs işlədiyi halda şəxsin hazırda işlədiyi təşkilat tərəfindən təsdiq edilməlidir.

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin orqanlarının yerli idarə, şöbə və bölmələrindən şəxsi işin xidmət dəftərçəsi əsasında xidmət müddəti, yeri, vəzifəsi, hərbi rütbəsi və verilmiş əmrlər barədə arayış da təqdim edilməlidir. Vergi Məcəlləsinə əsasən gəlir vergisindən azadolmanı müəyyən edən sənəd və ya sənədlər (olduğu təqdirdə), bank hesabı barədə məlumat da sənədlər arasında olmalıdır.

1994-cü il fevralın 1-dən 2010-ci il iyunun 12-dək həqiqi hərbi xidmətdən buraxılmış və sonradan vəfat etmiş ehtiyatda və istefada olan hərbi qulluqçuların, eləcə də qeyd olunan dövrdə həlak olmuş hərbi qulluqçuların istifadə edilməmiş növbəti məzuniyyətə görə kompensasiyası onların ailə üzvlərinə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada ödənilir.

Ali Məhkəməyə kompensasiyanın ödənişi üçün ayrılmış vəsait cari il üçün nəzərdə tutulub. Buna görə də kompensasiya almaq hüququ olan şəxslərdən xahiş olunub ki, ki, sənədlərini 1 dekabr 2019-cu il tarixinə qədər Komissiyaya təqdim etsinlər.(oxu.az)

