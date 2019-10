Rəqqasə Renkanın sosial hesabından etdiyi paylaşım bu dəfə də səs-küy doğurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəqqasə özünün "İnstagram" hesabəndan məşq zalında yarıçılpaq halda rəqs etdiyi görüntüləri paylaşıb. İzləyicilərin əksəriyyəti onun bədən quruluşu ilə bağlı müsbət fikirlər yazıblar. Bəziləri isə tənqidlə yanaşıblar. İzləyicilərdən biri "Paltarda daha gözəlsən" deyə rəy bildirib.

Həmin videonu təqdim edirik:

