Baş rolunda Burak Özçivitin çəkildiyi "Kuruluş Osman" serialının ilk tanıtım çarxı yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Diriliş Ertuğrul" serialının davamı olan ekran işinin treyleri 14 saatda "Youtube"da yarım milyon, Burakın İnstaqram səhifəsində isə 900 min dəfə izlənilərək, rekord qırıb.

Aktyorun fanatlarının sayəsində video çarx qısa zamanda sosial mediada trend olub.(axsam.az)

