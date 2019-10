"SOCAR-ın "Petkim"ə investisiyaları 1 milyard dollara çatıb" - Anar Məmmədov

“Türkiyənin neft-kimya sektoru çox böyük imkanlara malikdir və hər il 6-7% böyüyür”.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bunu İzmirdə azərbaycanlı jurnalistlər üçün keçirilən mətbuat konfransında “Petkim”in Baş direktoru Anar Məmmədov bildirib.

Onun sözlərinə görə, hazırda Türkiyənin neft-kimya məhsulları istehsal edən yeganə inteqrasiya olunmuş müəssisəsi “Petkim”dir: “Petkim” bu gün Türkiyənin neft-kimya məhsullarına olan ehtiyacının yalnız 20%-ni təmin edə bilir. Genişlənmə potensialı çox yüksək olan bu sektorda tələbatın ödənilməsi məqsədilə böyük sərmayələr qoyulur. 2008-ci ildən bəri Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) hər il “Petkim”ə, təxminən, 100 milyon dollar sərmayə yatırıb və onun əlavə investisiyalarının ümumi məbləği 1 milyard dollara çatıb”.

A.Məmmədov əlavə edib ki, “Petkim”in 15 əsas və 6 köməkçi obyektində istehsal olunan 60 növ müxtəlif məhsulu kiçik və orta müəssisələr də daxil olmaqla 6 000 istifadəçisi var: “Məhsullarına yüksək tələbat olan bu şirkət 2018-ci ili 872 milyon türk lirəsi məbləğində mənfəətlə başa vurub. 2019-cu ilin ilk 6 ayında isə şirkət bütün dövrlərin ən böyük məhsuldarlığını nümayiş etdirib və istehsal rekorduna imza atıb. Belə ki, cari ilin ilk yarısında 5,9 milyard lirə gəlir, 439 milyon lirə xalis mənfəət əldə edilib. Ötən 6 ayda “Petkim”in faiz, amortizasiya və vergidən əvvəlki mənfəəti (EBITDA) 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 26% artaraq 890 milyon lirəyə çatıb”.

