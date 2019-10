Ərindən ayrı yaşayan Günel oteldə: "Bir az dincələk, sonra..." - VİDEO

Müğənni Günel Məhərrəmova Naxçıvan səfəri zamanı qaldığı oteldə çəkilmiş videosu ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, boşanmaq istədiyi həyat yoldaşından uzun müddətdir ayrı yaşayan müğənni bu kadrları sosial şəbəkə hesabından paylaşıb.

Videoda Günel "Kabloklar əlimdə, ayaqyalın gedirəm. Yorulmuşuq. Gəlmişik otelə bir az dincələk, sonra axşam yeməyinə gedək" ifadələrini işlədib.

Xatırladaq ki, müğənni müsahibələrinin birində Kiyevdə biznesi olan ərindən ayrılmaq istədiyini qeyd etmişdi. Cütlüyün bir oğlu var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.