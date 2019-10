Türkiyə raket hücumuna məruz qaldı - Onalarla yaralılar var

Türkiyənin Suriya ilə sərhədə yaxın ərazilərdə yerləşən yaşayış məntəqələri raket atəşinə məruz qalıb.



Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, terrorçular Şanlıurfa şəhərinin Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar, Mardinin Nusaybin rayonlarını hədəfə alıblar.

Son məlumatlara görə, atılan raketlər nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 70 sakin xəsarət alıb. Yaralıların arasında uşaqlar və qadınlar da var.



Qeyd edək ki, ötən gün Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriyanın şimalında "Barış Pınarı" adlı antiterror əməliyyatına başlayıb.

