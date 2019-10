"Barış Pınarı" hərəkatı çərçivəsində gedən qarşıdurmalarda Türkiyə bir şəhid verib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda hərəkat bölgəsində çıxan atışmalarda 1 əsgərin şəhid olduğu, 3 əsgərin yaralandığı bildirilib.

Qeyd edək ki, Türkiyənin Suriyanın şimalındakı terror qruplaşmalarına qarşı başlatdığı "Barış Pınarı" hərəkatının bu gün 3-cü günüdür. Məlumatlara görə, 200-ə qədər terrorçu məhv edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.