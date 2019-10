Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhəri sahillərində bir neft tankerində partlayış olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, İran mediası partlayış baş verən tankerin İrana aid olduğunu deyib. Gəminin 2 raketlə vurulduğu deyilib. Verilən məlumata görə, partlayışdan sonra tankerdə yanğın başlayıb. Nəticədə tankerdəki neft dənizə sızıb.

Hadisənin bir terror hücumu olduğu iddia edilir. Gəmidəki heyət üzvlərinin vəziyyətinin yaxşı olduğu ifadə edilib.

