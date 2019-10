Suriyada terror qruplaşması PKK/PYD nəzarətində olan Təl-Rifat bölgəsində Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə aid mövqelərə hücum edilib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, hücum nəticəsində 5 əsgər yaralanıb. Onlar Kilis Dövlət xəstəxanasına çatdırılıblar.

Qeyd edək ki, Suriyadakı terror qruplaşmalarına qarşı başladılan "Barış Pınarı" hərəkatı çərçivəsində Türkiyə 1 şəhid vermişdi.

