Türkiyənin Suriyada həyata keçirdiyi "Barış Pınarı" hərəkatı səbəbi ilə Finlandiyadan sonra Norveç də Türkiyəyə hər növ silah ixracını dayandırdığını açıqlayıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Norveç Xarici İşlər naziri Eriksen Sorede qeyd edib:

"Vəziyyətin qarışıq olduğunu və daima dəyişdiyini nəzərə alsaq, ön tədbir alaraq Türkiyəyə müdafiə və ya fərqli məqsədlər üçün yeni ixracat tələblərinə cavab verməmək qərarı aldıq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.