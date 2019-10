Tezliklə azadlığa çıxacaq Fədayə üçün BƏD XƏBƏR

Oktyabr ayının 28-də həbsdən azad ediləcək müğənni Fədayə Laçının anasının vəziyyəti pisləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fədayənin bacısı İlahə Fəda Xəzər TV-nin "5-də 5" proqramında danışıb.

Zaur Kamal canlı yayımda müğənni bacıların anası Təranə xanımla telefon bağlantısı yaratmaq istəyib. Lakin qadının telefonu sönülü olub.

İlahə xanımın sözlərinə görə, anası Təranə xanım verilişin anonslarında Fədayə Laçının Tacir Şahmalıoğlu ilə birlikdə görüntülərini görüb əsəbiləşib və həyəcandan təzyiqi yüksəlib.



