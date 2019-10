Açıq-saçıq geyimləri ilə gündəm olan gənc müğənni Mina Hüseyn "Malakan" bağında kamera önünə keçib.

Metbuat.az milli.az-a istinadla xəbər verir ki, belə ki, iri sinəsi ilə uzun müddət maqazin mediasının gündəmini zəbt edən gənc ifaçı bu dəfə qısa dar, dekolteli geyimi ilə paytaxtın mərkəzində görünüb.

Parkda istirahət edən yaşlı kişilər qısa geyimdə poz verib şəkil çəkdirən Minadan gözlərini çəkə bilməyiblər:

