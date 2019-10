Bərdədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Yevlax-Bəhramtəpə yolunun Alpout kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.



Belə ki, “VAZ-21011” markalı maşınla “Niva” toqquşub. Nəticədə, rayonun Ləki kənd sakini, 1951-ci il təvəllüdlü Qarayev Vəkil Rəsul oğlu müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. O, xəstəxanaya çatdırılıb. Fakt araşdırılır. (oxu.az)

