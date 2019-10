Gələcəkdə notariusların sayının artırılması planlaşdırılır.

Metbuat.az saytının Apa-ya istinadən verdiyi məlumata görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və notariat baş idarəsinin rəis müavini Mehman Soltanov deyib.

O deyib ki, ölkə ərazisində yeni “ASAN Xidmət”lərin açılması ilə əlaqədar əlavə notariusların açılmasına da ehtiyac yaranacaq: “Qanunvericiliyə əsasən, həmin “ASAN Xidmət”lərdə notariuslar da fəaliyyət göstərir. Hazırda ölkədə 156 notarius var”.

