Azərbaycanda “iPhone11” və “iPhone11 Pro” smartfonlarının rəsmi satışları bu tarixdə başlayacaq - FOTO

Kupertinodakı təqdimatdan bir neçə həftə sonra yeni modellər rəsmi olaraq Alma Store (Apple Premium Reseller) mağazasında satışa çıxarılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Oktyabrın 11-dən başlayaraq, Azərbaycanda yeganə “Apple”ın rəsmi biznes partyoru və “Apple Premium” Reselleri olan “Alma Store” satış nöqtəsində müştərilər, yeni məhsullarla iPhone 11, iPhone 11 Pro və iPhone 11 Pro Max bağlı profesional səviyyədə məsləhət ala, online və ya satış nöqtələrindən öncədən sifarişi yerləşdirə bilərlər. Oktyabrın 18-də isə rəsmi satışlarına start veriləcək.

