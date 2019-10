2019-cu ildə Nobel Sülh Mükafatının laureatı bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mükafat Efiopiyanın Baş naziri Abiy Ahmed Aliyə verilib. Nobel Komitəsinin məlumatına əsasən, Ahmed Ali mükafatı sülhə və beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində çalışmasına, eləcə də, Eritreya ilə sərhəd münaqişəsinin nizamlanmasına görə alıb.

