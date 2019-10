“O, ağıl xəstəsidir” - Rihanna Trampı təhqir etdi

Dünyaca məşhur ifaçı Rihanna “Vogue” dərgisinə müsahiəsində qalmaqallı ifadələr səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rihanna, ABŞ Prezidenti Donald Trampı təhqir edib.

Belə ki, müğənniyə D.Trampın Texasdakı silahlı hücumu təşkil edən şəxslər haqda “Çox ciddi ağıl xəstələridir” ifadəsinə “El Pasodakı “Volmart” mağazasına eyni silahla bir ərəb kişisini yerləşdirin. Tramp əsla bunun ağılla bağlı problem olduğunu deməzdi. Hazırda ölkədəki ən ciddi ağıl xəstəsi Tramp kimi görünür” deyə, cavab verib.

