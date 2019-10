Məşhur müğənni tanış olduğu qızla görüşdü, şok yaşadı

Türkiyəli məşhur müğənni Rafet el Roman ötən günlərdə qatıldığı "2-ci sayfa" proqramında etdiyi səmimi etirafı ilə gündəm olub.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, müğənni efirdə sosial mediada tanış olduğu qızın onu aldatdığından bəhs edib.

Müğənni "Sosial mediada heç kimlə danışmıram desəm yalan olar. Birini bəyənib, mesaj atıram. Düşünürəmki bunda pis bir şey yoxdur. Amma bir dəfə mesajlaşdığım biri məni aldatdı. Gözəl bir qadınla klipimdə oynaması üçün razılaşmaq istəyirdim. İki-üç ay sonra görüşməyə razılıq verdi. Görüşə gələn qızın fotodakı qızla heç bir oxşarlığı yox idi. Sən demə dünyaca məşhur bir ulduzun fotosunu qoyub öz hesabına" deyərək açıqlama edib.

