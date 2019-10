Beyləqanda ər arvadını bıçaqlayaraq öldürüb.

Metbuat.az "APA"ya istinadən məlumat verir ki, hadisə rayon xəstəxanasında baş verib. Beyləqan rayon sakini, 25 yaşlı Bəhrəmli Könül Bəhmən qızı boşandığı üçün əri tərəfindən bıçaqlanıb. Tibb bacısı işləyən qadının əri onun işlədiyi xəstəxanaya gəlib, onu döyərək, bir neçə bıçaq zərbəsi vurub. Həkimlər K.Bəhrəmlinin həyatını xilas edə bilməyib.

Hadisəni törədən şəxs hadisə yerindən qaçıb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Polis cinayətkarı axtarır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.