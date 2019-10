İlk kosmonavt pişiyin hekayəsi - Fotolar

İkinci Dünya Müharibəsi başa çatdıqdan sonra ölkələr kosmos yarışına girdilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, kosmosa getmək təcrübəsini isə ilk olaraq heyvanlar üzərində həyata keçirməyə qərar verdilər.

1947-ci ildə Sovet İttifaqı kosmosa meyvə milçəklərini göndərərək heyvanların bu təcrübədə istifadə edilməsi fikrinə təkan vermiş oldu. 1963-cü ildə Fransa tərəfindən kosmosa göndərilən vasitənin xüsusi iştirakçısı var idi. Sovet ittifaqının it, Amerikanın kosmosa meymun göndərməsindən sonra Fransa bu yarışa bir pişiklə qatıldı.

Felicette adlı pişik Paris küçələrindən kosmos bazasına gələn 14 pişikdən biri idi. Felicette digər pişiklər kimi çətin bir təlim prosesindən keçdi. Bu təlim insanların kosmosda verəcəkləri reaksiyalara əsasən hazırlanmış alətlərlə edildi. Bu da pişiklərin əziyyət çəkməsinə səbəb oldu. Təlim zamanı Felicette və digər pişiklərin başına beyinlərinə qədər gedən eloktronik implant yerləşdirildi. Bu implantlar sayəsində pişiklərin cazibə qüvvəsi olmadığı yerdə necə reaksiya verəcəyi yoxlanıldı. Ən soyuqqanlı davranış sərgiləyən Felicette kosmosa getməyə haqq qazanmış oldu.

Fransadan roket 18 oktyabr tarixində uğurla kosmosa yola salındı və 160 kilometr yüksəyə çıxa bildi. Felicette dünyanın ətrafında 18 kilometr səyahət etdikdən sonra paraşütlə sağlam şəkildə dünyaya geri döndü. Bu səyahətdən sonra Fransa mətbuatı başda olmaqla bütün dünya tərəfindən böyük maraqla qarşılanan Felicetteyə "Astrocat" adı verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.