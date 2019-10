Yaxın Şərqdə böyük dövlətlərin maraqları nədir? - "Nə qədər ki, təbii sərvətlər var..."

Yaxın Şərqdə hərbi-siyasi vəziyyət uzun illərdir gərgin olaraq qalmaqdadır. Bəs bu bölgədə ayrı-ayrı qüvvələrin maraqları nədən ibarətdir? ABŞ hökümətinin verdiyi açıqlamaları nəzərə alarsaq, ABŞ-ın nəhayət bu regiondan öz qüvvələrini çıxarması gözlənilirmi?

Metbuat.az yaxın Şərqlə bağlı bütün siyasi məqamları, yaxın keçmişdə baş verən və prosesləri bu yerə kimi gətirən hadisələri gənc politoloq Turan Rzayev ilə müzakirə etdi:

"ABŞ-ın bölgədən çəkilməsi real deyil"

Düşünürəm ki, ABŞ-ın Yaxın Şərqdən öz hərbi birləşmələrini çıxarması real görünmür. Düzdür həm Barak Obama, həm də Donald Trampın hakimiyyəti dövründə ABŞ rəsmi bəyanat yaymışdı ki, öz hərbi birləşmələrini Yaxın Şərqdən çıxaracaq və bölgənin taleyini yerli xalqların ixtiyarına buraxacaq. Lakin bu mümkün görünmür.

Yaxın Şərqə müdaxilədə ilk seçim niyə Əfqanıstan olmuşdu?

Bu regiona girmək ABŞ üçün asan başa gəlməyib, bu böyük bir planın parçasıdır. Yaxın keçmişə qayıtsaq görərik ki, ABŞ regiona daxil olmaq üçün ilk öncə Əfqanıstandan istifadə etdi.Çünki, digər ölkələrin güclü hərbi liderləri var idi: Suriyada Bəşər əsədin atası hafiz Əsəd və daha sonra Bəşər Əsəd özü, İraqda Səddam Hüseyn, Misirdə hüsnü Mübarək, Liviyada Müəmmar Qəddafi. Güclü lideri olan ölkənin isə güclü potensialı olur. Bundan əlavə, Yaxın Şərq ölkələri “Soyur müharibə” zamanında SSRİ-yə tərəf idi. Yerli ərəb liderlər SSRİ-yə yaxınlıq göstərərək ərəb milliyətçiliyi əsasında sosialist düşüncə ilə ölkələrini idarə edirdilər. Təbi ki, bu Amerikanın maraqlarına zidd idi. SSRİ-nin bir subyekt olaraq dağılması Yaxın Şərq regionunda bir nüfus boşluğu yaratdı. Ərəb dövlətləri nə qədər güclü olsalar da, regionda təkbaşına öz sözlərini deməyə qadir deyildilər. Buna görə də, ABŞ regiona nüfuz etməyə başladı və ölkələri zəiflədib daha sonra müdaxilə etmək planı cızdı. Bunun üçün isə onlara baza rolunu oynayacaq bir ölkə lazım idi ki, Əfqanıstan da bu kriteriyalara ən uyğun ölkə idi. Əslində ABŞ-ın Əfqasıntana müdaxilə etməsində yerli xalqın SSRİ-yə qarşı mübarizəsinin də rolu var. ABŞ Əfqasıntanın radikal dini yönündən istifadə etdi, ölkədəki radikal qruplaşmalara dəstək verməyə başladı. Hansı ki, “Əl-Qaidə” və “Taliban” kimi birləşmələr SSRİ-yə qarşı mübarizədə önəmli rol oynadı və daha sonra da siyasətdə fəal yer tutmağa başladılar. İndi terror qruplaşması kimi görünən bu təşkilatlar əslində bir zamanlar ABŞ-ın dəstəyi ilə yaradılmış təşkilatlar idi. Lakin sonradan bu radikal qruplaşmalar ABŞ-ın özünə qarşı çevrilməyə başladı ki, bu da düşünülmüş bir siyasət idi. 11 sentyabr hadisələri də Əfqanıstana müdaxilə üçün bir səbəb oldu.

"Parçala və hökmranlıq et!"

ABŞ-ın “parçala və hökmranlıq et!” siyasəti nəticəsində “Ərəb baharı” adlanan proses başladı. Nəticədə ərəb liderlərindən bir çoxu ya öz xalqları tərəfindən hakimiyyətdən endirildi, ya ölkədən qaçdı, ya da öldürüldü. Liderlərini itirən ərəb ölkələrindən siyasi çəkişmələr başladı, hakimiyyətə gəlmək üçün müxtəlif qruplaşmalar ABŞ tərəfindən dəstəkləndi və tam bir anarxiya formalaşmağa başaldı. Bölgədəki ölkələri hərbi cəhətdən zəiflətmək üçün isə burada “İŞİD” terror qruplaşmasını ortaya çıxardılar. Təbi ki, “İŞİD”in də arxasında ABŞ-ın olduğu qeyd edilir. Hansı ki, İŞİD liderlərinə və onun sıralarında dğyüşənlərə diqqətlə baxsaq keçmiş taliban və Əl-Qaidə liderlərini görə bilərik. ABŞ-ın İraqa müdaxiləsi isə Yaxın Şərqə müdaxilənin 2-ci mərhələsi idi.

ABŞ-ın Kürd terror qruplaşmalarına dəstəkdə niyyəti?

PKK, YPD/YPG terror qruplaşmalarının yaradılması əslində Türkiyəyə xarici müdaxilə üçün idi. Biz hər nə qədər Türkiyənin ABŞ-ın bölgədəki müttəfiqi olduğunu desək də, bu reallıqdır ki, ABŞ üçün dost da, düşmən də eynidir.

"Əsas məqsəd enerji resurslarıdır, təbii sərvətlərdir"

Yaxın Şərqin bütün neft və qaz ehtiyatları terror qruplaşmaları və digər AB, yönlü qruplaşmalar vasitə ilə ABŞ-a axmaqdadır. Nə qədər ki, ABŞ regionun sərvətlərindən əl çəkməyəcək, bu regionlarda biz sülhü görə bilmərik. Düşünürəm ki, ABŞ regiondan çıxsa yerli xalqlar öz müqəddəratını həll edə bilərlər. Necə ki, 80-90-cı illərdə bu belə idi.



İranın regiondakı təsir gücü necədir?

İrana gəldikdə isə, İran regionun ən güclü 2 dövlətindən biridir. Digəri isə Türkiyədir. İran bölgədəki şiə qruplaşmalarına böyük dəstək verir. Məsələn, İraqdakı Həşdi Şabi, Yəməndəki Husilər, Fələstindəki “Hizbullah” qruplaşması və s. Bunlar hamısı İran maraqlarına xidmət edən qruplaşmalardır. Əgər ABŞ olmasaydı, İran bölgədə öz sözünü deyə bilən qüvvə olardı. Bu səbəbdəndir ki, ABŞ iranla daim konflikt içindədir. Çünki, İran digər ərəb ölkələri kimi deyil, “Ərəb baharı”ndan da demək olar ziyan görmədən çıxdı.

İran-ABŞ müharibəsi realdırmı?

İranın ABŞ ilə müharibə etmək potensialı ola bilər. Lakin, SSRİ üçün Əfqanıstan nə idisə, ABŞ üçün də İran o cürdür. ABŞ Əfqanıstan müharibəsində xeyli zərərlə üzləşdi, iqtisadiyyatı zərər gördü. İranda da eyni zərərlə qarşılaşmamaq üçün ABÇ İranla ayrı cür mübarizə aparmaq istəyir. Yaxın zamanda bölgədə müharibə olsa, bu ABŞ-İran arasında yox, İran-Səudiyyə Ərəbistanı arasında ola bilər. İranın əsas məqsədi şiə qruplaşmalarını dəstəkləyərək ABŞ-ın bölgədəki gücünü və təsirini azaltmaqdır.

