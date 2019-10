Yasamalda, Şərifzadə küçəsində qəza hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Mersedes" markalı avtomobil idarəetməni itirməsi nəticəsində piyadanı vurub. Piyada yüngül xəsarətlə xəstəxanaya çatdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.