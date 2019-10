Terror təşkilatı YPG/PKK-nın Suriyada işğal etdiyi bölgələrdən atılan mərmilər nəticəsində 2 sivil vətəndaş həyatını itirib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, bununla da həyatını itirən sivil insanların sayı 9-a çatıb. bunlardan biri 9 aylıq körpə, 5-i isə azyaşlı uşaq olub. Yaralıların sayı isə 85 olaraq göstərilir.

"Barış Pınarı" hərəkatı çərçivəsindən artıq 300 civarı terrorçunun öldürüldüyü deyilir.

