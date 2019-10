"Barselona" PSV-nin futbolçusu Doniell Maleni transfer etmək istəyir.

Metbuat az-ın "AS"a istinadeən yaydığı xəbərə görə, Kataloniya klubu 20 yaşlı hücumçunu yanvarda 33 yaşı olacaq Luis Suaresin əvəzləyicisi kimi görür.

Bu mövsüm öz oyunu ilə bir çox Avropanın top-klubunun diqqətini çələn hollandiyalı futbolçu ölkə çempionatında 9 matçda 10 qol (ikisi penaltidən) vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.