Massonlardan Türkiyənin əməliyyatı ilə bağlı vacib bəyanat

Massonların Böyük Lojası Türkiyənin Suriyanın şimal-şərqindəki əməliyyatı ilə bağlı bəyanat yayımlayıb.

Bəyanatda Türkiyənin əməliyyatına dəstək verilib.

Bəyanatda Türkiyənin ölkənin mənfəətini təhdid edən terrorçulara qarşı mübarizəsinə haqq qazandırılıb və uğur arzu edilib.

"Böyük ustad" Bülənt Akkanın imzası ilə yayımlanan bəyanatda qeyd edilib:

"Ölkəmizə, torpaqlarımıza, hər cür faktora qarşı milli birliyimizin əhəmiyyətini vurğulayır, başda Türkiyə olmaqla, bütün insanlar və insanlıq üçün sülh və əmin-amanlığın təmin edilməsini arzulayırıq". (Axar.az)

