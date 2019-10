Qırmızı dənizdə İran tankerinə hücumdan sonra neft qiymətləri artıb.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, dünya bazarlarında neft qiymətləri 2 faiz yüksəlib.

Belə ki, "Brent" markalı neftin qiyməti 2,3 faiz artaraq 60 dollar/barel, "Light" markalı neftin qiyməti isə 2,1 faiz artaraq 54,7 dollar/barel təşkil edib.

Qeyd edək ki, İrana məxsus tanker Qırmızı dənizdə hücuma məruz qalıb. Hücumdan sonra gəminin göyərtəsində yanğın başlayıb və neft dənizə axıb. Hücumun təfərrüatları barədə məlumat verilməyib.

