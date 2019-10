“Terrorçuların fəaliyyətlərini əngəlləyənlər ölkəmizin dostudur” - Ərdoğan

“Terror 100 ilimizin vəbasıdır. Türkiyə 35 ilə yaxındır terror bəlası ilə mübarizə aparır. Açığını deyək ki, terror təşkilatlarının arxasında Türkiyə ilə hesablaşmaq istəyən güclər daim olub. Dövlətimizin bütünlüyü, vətəndaşlarımızın rifahı təhdid altında olduğuna görə artıq geri addım atmayacağıq. Təhlükəsiz bölgə elan etdiyimiz ərazidən terrorçuları təmizləyib, problemi yerində həll etməyə qərarlıyıq”.

Metbuat.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan “Terrorla mübarizə və regional əlaqələrin gücləndirilməsi” mövzusunda parlament başçılarının 3-cü toplantısındakı tədbirdə bu fikirləri bildirib.

R.T.Ərdoğan deyib ki, 2017-ci ildə İslamabadda, 2018-ci ildə Tehranda, bu il isə İstanbulda terrorla mübarizə mövzusunda qəbul edilən deklarasiyalarla bu sahədə daha təkmil addımlar atılacağına inanır: “Türkiyə sülh və əminamanlıq mövzusuna etina göstərən bir ölkədir. Yaşadığımız sıxıntılar coğrafiyamızın taleyi deyil. Əgər bir dövlət öz sərhədləri daxilində terrorçuların fəaliyyətlərini əngəlləyirsə, ölkəmizin ən böyük dostu odur. Bütün dostlarımızdan ölkəmiz və Suriya üçün həyati önəm daşıyan “Barış bulağı” əməliyyatına dəstək gözləyirik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.