PSJ futbolçusu Neymarla yeni müqavilə imzalamaqla bağlı danışıqlara başlayıb.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, Paris klubu braziliyalı hücumçu ilə müqavilənin müddətini 2024-cü ilin yayına kimi uzatmaq istəyir. Bildirilir ki, tərəflər arasında ilkin danışıqlar müsbət nəticələnib.

Qeyd edək ki, Neymarın PSJ ilə hazırkı müqaviləsi 2022-ci ilin iyununa kimidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.