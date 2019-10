AVRO-2020: İngiltərə məğlub oldu, Türkiyə və Portuqaliyadan qələbə

Futbol üzrə 2020-ci il Avropa çempionatının seçmə mərhələsində VII turun növbəti görüşləri keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci oyun günündə 3 qrupda 7 qarşılaşma təşkil olunub. A qrupunun lideri İngiltərə Çexiyada məğlubiyyətə düçar olub. Qrupun digər matçında Monteneqro Bolqarıstanla qolsuz heç-heçə edib. Avropa çempionatının son qalibi Portuqaliya Lüksemburqu darmadağın edib. Qollardan birini Kriştianu Ronaldu vurub. B qrupunun digər matçında Ukrayna Litvanı Ruslan Malinovskinin "dubl"u ilə yenib.

H qrupunun hər 3 matçında 1 qol vurulub. Türkiyə Albaniyanı son dəqiqə, Fransa İslandiyanı penalti qolu ilə məğlub edib. Bununla da İslandiya sona 3 tur qalmış Türkiyə və Fransanın 6 xal gerisinə düşüb. Andorra isə Moldovaya qalib gələrək, son pillədən qurtulub.

AVRO-2020

Seçmə mərhələ, VII tur

11 oktyabr

A qrupu

22:45. Çexiya - İngiltərə - 2:1

Qollar: Yakub Brabets, 9. Zdenek Ondraşek, 85 - Harri Keyn, 5 (penalti ilə)

22:45. Monteneqro - Bolqarıstan - 0:0

Xal durumu: İngiltərə - 12 xal (5 oyuna), Çexiya - 12 (6), Kosovo – 8 (5), Monteneqro - 3 (6), Bolqarıstan – 3 (6).

B qrupu

22:45. Portuqaliya - Lüksemburq - 3:0

Qollar: Bernardu Silva, 16. Kriştianu Ronaldu, 65. Qonsalu Quedeş, 89

22:45. Ukrayna - Litva - 2:0

Qollar: Ruslan Malinovski, 29; 58

Xal durumu: Ukrayna – 16 xal (6 oyuna), Portuqaliya – 11 (5), Serbiya - 7 (5), Lüksemburq – 4 (6), Litva – 1 (6)

H qrupu

22:45. Andorra - Moldova - 1:0

Qol: Mark Vales, 63

22:45. İslandiya - Fransa - 0:1

Qol: Olivye Jiru, 66 (penalti ilə)

22:45. Türkiyə - Albaniya - 1:0

Qol: Cenk Tosun, 90

Xal durumu: Türkiyə - 18 xal (7 oyuna), Fransa - 18 (7), İslandiya – 12 (7), Albaniya – 9 (7), Andorra – 3 (7),

Moldova – 3 (7).

(Report.az)

