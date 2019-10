Türkiyənin Fəratın şərqində terror qruplaşmalarına qarşı həyata keçirdiyi "Barış Pınarı" hərəkatı bu gecə də uğurla davam edib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, PKK/PYD-PYG terror qruplaşmalarının mövqeləri havadan və qurudan vurulub. Öldürülən terrorçu sayının 415-ə çatdığı bildirilib. Bu barədə Türkiyə Müdafiə nazirliyi "Tvitter" hesabından açıqlama verib. Türkiyənin verdiyi şəhidlərin sayı isə 2-yə yüksəlib.

Qeyd edək ki, bu gün hərəkatın dördüncü günüdür.

