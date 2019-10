Azərbaycanlı qatil metroda tutuldu - FOTO

Üç il əvvəl qətl törətməkdə şübhəli bilinən azərbaycanlı Moskva metrosunun “Konkovo” stansiyasının foyesində silahla saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun üzərində tapança, patron və saxta pasport aşkarlanıb. Məlum olub ki, əvvəllər soyğunçuluq və oğurluqda ittiham olunan şəxs 47 yaşlı azərbaycanlı Ceyhundur. Müstəntiqlərin dediyinə görə, Ceyhun 2016-cı ildə həmyerlisini qətlə yetirib. Ceyhunun xüsusi əlamətləri var. Bildirilir ki, onun bir ayağı axsayır və belini əyib gəzir.

Lakin onun fiziki qüsurlu olması qaçışına mane olmayıb. Mənbələrdən alınan məlumata görə, Ceyhun bir neçə dəfə polislərdən qaçmağa müvəffəq olub. Ancaq Ceyhun oktyabrın 11-də tutulub. Əməliyyatçıların onun izinə necə düşdüyü də məlum olub. Belə ki, əməliyyatçılar Ceyhunun izinə bir neçə gün əvvəl mobil telefon oğurlamasından sonra düşə biliblər.



(oxu.az)



