Məşhur model Aysu Bədəlzadə sosial şəbəkədə gündəmə bomba kimi düşəcək foto paylaşıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Aysu meyxanaçı Orxan Lökbatanlı ilə birlikdə otel otağında çəkilmiş şəklini İnstaqram hesabında paylaşıb.

Paylaşım birmənalı qarşılanmayıb. İzləyiciləri Aysunu evli kişi ilə görüşdüyü üçün ittiham ediblər.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:



