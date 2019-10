SON DƏQİQƏ: Terrorçular hücuma keçdi - Türkiyədə şəhidlərin sayı artdı

Terror qruplaşması YPG/PKK-nın Suriyada işğal etdiyi bölgələrdən açdığı atəş nəticəsində ölənlərin sayı 3-ə çatıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, yaralı olaraq xəstənaya çatdırılan sivil vətəndaşın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Qeyd edək ki, Türkiyənin Suriyada terror qruölaşmalarına qarşı başaltdığı "Barış Pınarı" hərəkatı davam etməkdədir. Dünən terrorçular tərəfindən həyata keçirilən hücumlar nəticəsində 2 sivil şəhid olmuş, 2 nəfər yaralanmışdı. Öldürülən terrorçuların sayı isə 400-dən çoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.