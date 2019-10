Müdafiə Sənayesi naziri Mədət Quliyev yenidən ata olacaq.

Metbuat.az news24.az-a istinadən xəbər verir ki, Mədət Quliyev həyat yoldaşı Zəhra Quliyeva ilə ötən gün Kamran Şahmərdanın sosial bərabərsizlik haqqında eksperimental dramı olan "Dəli yığıncağı" etno-rok musiqili tamaşasında iştirak ediblər.

Diqqət çəkən məqam isə Zəhra Quliyevanın növbəti dəfə ana olmağa hazırlaşmasıdır.

Xatırladaq ki, M. Quliyevin xanımı Zəhra Quliyeva ilə birgə ailəsindən qız övladı dünyaya gəlib.

