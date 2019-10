Türkiyə silahlı qüvvələrinin Suriyanın şimalında YPG/PKK terrorçularına qarşı başlatdığı "Sülh çeşməsi” əməliyyat uğurla davam edir. Artıq 15-dən çox yaşayış məntəqəsi, kənd terrorçulardan azad edilib, 415 terrorçu məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, geri çəkilməkdə olan terrorçular böyük itkilər veriblər. Sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntülərdə isə tutulan terrorçuların necə aciz durumda olduğu, qorxudan ağladıqları görülür:

