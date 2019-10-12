Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA

Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.
Metbuat.az canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:
AÇ-2020-nin seçmə mərhələsi
17:00 Gürcüstan - İrlandiya - 1TV Georgia, Match! Football 1
20:00 Danimarka - İsveçrə - Match! Football 1, Match! TV, S Sport 2
20:00 Farer adaları - Rumıniya - Match! Football 3
20:00 Bosniya və Herseqovina - Finlandiya - Match! Football 2
22:45 İtaliya - Yunanıstan - İdman TV, Match! TV, S Sport+
22:45 Malta - İsveç - Match! Football 3
22:45 Norveç - İspaniya - Match! Football 1, S Sport 2