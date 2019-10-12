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Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA

Hansı oyun, hansı kanalda? -
11:25 12 Oktyabr 2019
137 İdman
Emil Hacızadə
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Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.

Metbuat.az canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:

AÇ-2020-nin seçmə mərhələsi

17:00 Gürcüstan - İrlandiya - 1TV Georgia, Match! Football 1

20:00 Danimarka - İsveçrə - Match! Football 1, Match! TV, S Sport 2

20:00 Farer adaları - Rumıniya - Match! Football 3

20:00 Bosniya və Herseqovina - Finlandiya - Match! Football 2

22:45 İtaliya - Yunanıstan - İdman TV, Match! TV, S Sport+

22:45 Malta - İsveç - Match! Football 3

22:45 Norveç - İspaniya - Match! Football 1, S Sport 2

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
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