Adolf Hitlerin kitabı tapılıb - FOTOLAR

Almaniyada yaşayan və ailə böyüklərindən miras qalan sandığı açan ev xalqı gözlərinə inanmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, evin indiki sahibi olan adamın xalası Rusiyadan qaçmış və 1940- cı illərdə Hamburqa köçmüşdü. Almaniyanın kommunist idarə sistemindən daha təhlükəsiz olduğunu düşünən qadın qızartma tavasından çıxan bir yanğında həyatını itirib. Xalası haqqında çox məlumat verilməsə də, evə getdikdə hər tərəfi kilidli olan bir sandıqla qarşılaşıb.

Xalasından qalan evi gəzən adam evdə sandığa uyğun olan bir açar tapıb. Sandığı ilk açdıqda boş bir qab görən adam daha diqqətlə qabın yarısında bir üzük tapıb. Üzükdən tutaraq qabı qaldırdıqda sandığın ağzına qədər əşyalar ilə dolu olduğunu görüb. Ən böyük hissə köhnə kitablar, müharibə məktubları və ailəsinin gizli keçmişi ilə dolu idi.

Sandıqdan Adolf Hitlerin “Mein Kampf” adlı kitabının orginal kopyasını tapıb. 1920-ci illərdə həbsxanada keçirdiyi avtobioqrafiq manifest olan kitab gələcək Almaniyaya yönəlmiş ideologiyaları və planları haqqındadır.

