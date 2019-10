"Yaxşı ki, serial çıxdı, sizi tanıyan oldu, niyə belə qurdlusuz?" - Müğənnidən Xalq artistinə ŞOK SÖZLƏR

"Fatma Mahmudova, siz niyə belə qurdlusunuz? Niyə yaşınıza sayqıyla yanaşmırsınız? Müsahibə vermisiniz ki, orada Niyam, Kəmalə və Murad Dadaşovdan başqa heç kimi tanımırsız".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Kərim Abbasov özünün sosial media hesabından Xalq artisti Fatma Mahmudovanın ünvanına yazıb. Aktrisanın "Maşın" şoudan çıxdıqdan sonra verdiyi açıqlamaya münasibət bildirən ifaçı bunları qeyd edib:

"Siz deyildiz ki, o boyda millətin içində dəfələrlə deyən: Kərim, sənin "Mənə bir az ondan danış" mahnının hər zaman məni ağladıb, depressiyaya salıb? Amala dünənə kimi "balam" deyirdiz, indi tanımırsız? "Mən gənclərə hər zaman dəstəyəm" deyən qadın, bu nə danışıqdır?

Ora gələn gündən hamıda qıcıq yaradırsız. Amma biz gənc olaraq sizə hörmət edib, oyundan uzaqlaşdırmadıq. Baxmayaraq ki, hamının əsəblərini korlayırdız.

Türkana gələndə isə... Çox da gözəl müğənnidir. Siz tanımasanız heç nə dəyişmir. Yaxşı ki, "Bacanaqlar" serialı çıxdı, sizi bu millət tanıdı. O zamana kimi mən də sizi tanımırdım. Bir az sayqılı olun. "Maşın" qurtardı. Dincəlin".

