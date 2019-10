"Adı Emil idi, "İnstaqram"dan tapmışdım, depressiyadayam..." - Rahidə Baxışova

"Böyük depressiya yaşadım, hələ də davam edir. Bir işim var, düzəlsin, yəqin əhvalım yerinə gələr".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Rahidə Baxışova "5/5" verilişində qonaq olarkən deyib. Sənətçi evinin təmiri üçün onu aldadıb, 35 min manat alan ustadan danışıb:

"Bu pulları çətinliklə qazanmışam. İndi həmin adamı məhkəməyə vermişəm. Heç kimin haqqı heç kimdə qalmaz. Qanunlarımıza inanıram. Şirkətdir, "İnstaqram"dan tapmışdım. Sosial şəbəkəyə inanmaq olar? Bu adam özünü inandırdı. Emil adlı bir adamdır. Mənə təqdim etdiyi müqavilədə yazılanlar başqadır, etdikləri başqa. Təmiri yarımçıq qoyub, deyir, indi pulum yoxdur. Hər dəfə pul istədi, verdim. İnanırdım, deyirdim, məni aldatmayacaq. Ağılsızlıq etdi, işini yaxşı görsəydi, ona nə qədər müştəri verəcəkdim. 35 minim getdi, amma təmir olmadı. Yaxınlarım deyir ki, 35 minə ikimərtəbəli ev tikdiririk".(axsam.az)

