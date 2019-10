Azərbaycan-İsveçrə oyununa hakim təyinatları açıqlanıb

21 yaşadək futbolçulardan ibarət komandalar arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində oktyabrın 15-də keçiriləcək Azərbaycan-İsveçrə oyununun hakimləri açıqlanıb.

Metbuat.az AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, oyunun baş hakimi serbiyalı Novak Simovic olacaq. Ona həmyerliləri Svetozar Zivin və Nikola Djoroviç kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Milos Milanovic yerinə yetirəcək.



Azərbaycan-İsveçrə oyunu Sumqayıt şəhərindəki “Kapital Bank Arena”da saat 20:00-da start götürəcək.

