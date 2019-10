Bu gün Zərdab rayonunun 4 kəndinin qaz təchizatında fasilə yaranıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) “Azəriqaz” İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.



Bildirilib ki, Zərdab rayonunun Alıcanlı 1, Alıcanlı 2, Çallı, Məlikumudlu kəndlərini təbii qazla təmin edən 160 mm diametrində yeraltı orta təzyiqli qaz kəmərini qazıntı işləri aparılan texnika ilə zədələyiblər. Saat 15:00-dan 4 kənddə xeyli sayda abonentin qaz təminatında fasilə yaranıb.

