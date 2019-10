Gəncə şəhər prokuroru Fazil Həsənəliyev vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, FHəsənəliyev Baş Prokurorluqda yüksək vəzifəyə təyinat alıb.

Belə ki, o, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Prokurorluqda istintaqa nəzarət idarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib.

