Topaz Premyer Liqa təmsilçiləri "Qarabağ" və "Sumqayıt" milli komandaların oyunları ilə əlaqədar çempionatda yaranmış fasilədən istifadə edərək öz aralarında yoxlama görüşü keçirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, “Azersun Arena”da keçirilən və hər hissəsi 35 dəqiqə olan matç 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" Premyer Liqada 7 turdan sonra 21 xalla 1-ci, "Sumqayıt" 7 xalla 6-cı pillədə qərarlaşıb.



