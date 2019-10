UEFA Çempionlar Liqasındakı təmsilçimiz “Araz” əsas mərhələdə son oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Belçikanın “De Bres Arena”sında keçirilən görüş Ukraynanın “Xerson” klubunun 8:3 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. “Araz”ın heyətində İsa Atayev və Xətai Bağırov fərqlənib. Bir dəfə isə avtoqol qeydə alınıb.



Qeyd edək ki, bu oyundan sonra qrupda sonuncu yeri tutan "Araz" Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb.

